Компания "Россети" обеспечила РФ 7 позицию в рейтинге Doing Business

Как пишут «Новые известия», эксперты Всемирного банка провели оценку предприятий «Россети Московский регион» и «Россети Ленэнерго». Нужно заметить, что Россия набрала 97,5 балла из 100 возможных. Экспертами был подтвержден успех и эффективность перемен - они отметили, как сократились сроки строительства и проектирования, а также подчеркнули высокий уровень цифровизиции процессов подсоединения к сети.

В указанных регионах для подсоединения к электросети нужно провести только две процедуры. Сроки подключения уменьшились со 162-х до 41 дня. Цена технологического присоединения сократилась с 93% дохода на душу населения в минувшем году до 5% в этом году.

«Холдинг, исполняя концепцию «Цифровая трансформация 2030», улучшает собственные показатели производства, повышает качество предоставляемых услуг, создает хорошие условия как для настоящих, так и будущих потребителей. Такие высокие оценки от признанных экспертов, очевидно, свидетельствуют о том, что нами была выбрана правильная стратегия», - сказал глава энергохолдинга Павел Ливинский.