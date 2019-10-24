Куйвашев потерял позиции в рейтинге губернаторов-блогеров
Сегодня, 11:13ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев потерял позиции в рейтинге губернаторов-блогеров по версии «Медиалогии», опустившись с пятой строчки на девятую.
«Медиалогия» опубликовала топ-20 самых цитируемых губернаторов за сентябрь этого года. На первом месте — Сергей Собянин, на втором месте — глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьей строчки рейтинга — глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Свердловский губернатор опустился на четыре строчки и находится на девятом месте рейтинга. Одной из цитируемых публикаций главы региона стал пост в Instagram, где Куйвашев предложил обсудить идею установки у аэропорта Кольцово памятника промышленнику Акинфию Демидову.
Основой для построения рейтинга является индекс цитируемости, в рейтинг вошли главы субъектов РФ, ведущие собственные блоги. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия» в России и рассчитан 22 октября этого года.
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