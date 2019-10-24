Куйвашев потерял позиции в рейтинге губернаторов-блогеров

«Медиалогия» опубликовала топ-20 самых цитируемых губернаторов за сентябрь этого года. На первом месте — Сергей Собянин, на втором месте — глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьей строчки рейтинга — глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Свердловский губернатор опустился на четыре строчки и находится на девятом месте рейтинга. Одной из цитируемых публикаций главы региона стал пост в Instagram, где Куйвашев предложил обсудить идею установки у аэропорта Кольцово памятника промышленнику Акинфию Демидову.