На Урале трое мигрантов предстанут перед судом за ограбление работницы «Почты России»
Сегодня, 10:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Красноуральске в суд направлено уголовное дело в отношении двух граждан Таджикистана и одного гражданина Узбекистана, обвиняемых в грабеже, совершенном в отношении работницы «Почты России», сообщает прокуратура Свердловской области.
Летом этого года обвиняемые вступили в преступный сговор с целью завладения денежными средствами работницы «Почты России». Мужчины распределили между собой роли. Один из них, достоверно располагая сведениями о местонахождении сотрудницы почты с денежными средствами для выдачи пенсий, рассказал об этом сообщникам. Второй участник подстерег почтальона и напал, выхватив сумку. Третий участник поджидал его в автомобиле и помог скрыться с места преступления.
Сума ущерба составила 591 тысячу рублей. В ходе предварительного расследования мигранты признали свою вину. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей