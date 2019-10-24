На Урале трое мигрантов предстанут перед судом за ограбление работницы «Почты России»

Летом этого года обвиняемые вступили в преступный сговор с целью завладения денежными средствами работницы «Почты России». Мужчины распределили между собой роли. Один из них, достоверно располагая сведениями о местонахождении сотрудницы почты с денежными средствами для выдачи пенсий, рассказал об этом сообщникам. Второй участник подстерег почтальона и напал, выхватив сумку. Третий участник поджидал его в автомобиле и помог скрыться с места преступления.