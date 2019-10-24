Нарушения в работе РТС-Тендер могут вызвать «закупочный коллапс» в регионах

Как пишут «Новые известия», в Томском регионе на интернет-ресурсе департамента по госзаказам выложили инструкцию по выбору электронной торговой площадки. Такого рода инструкции размещают на порталах в Сети всех департаментов, но именно в Томской области в наименовании инструкции, и конкретно в ее методической части описаны действия по выбору вполне определенной электронной площадки – РТС-Тендер. О возможностях выбора другой площадки и действий по интеграции с ней на ресурсе ничего не говорится. Следует подчеркнуть, что эта ситуация - не единичная, в Алтайском крае аналогичное положение дел в этой сфере.

Между тем, в соответствии с действующими законами, запрещается производить действия, ведущие к ограничению или устранению конкуренции. Екатерина Стригина, юрист одного адвокатских бюро, которое имеет дело с закупками, пояснила, что по закону у всех операторов электронных торговых площадок, включенных в соответствующий список Правительством РФ, статусы абсолютно равны.

«Определение единственного оператора нужно рассматривать через призму недобросовестной конкуренции как предоставление преференций конкретному рыночному субъекту», - заключила она.

Сегодня во многих регионах России действуют собственные информационные системы. Их данные можно внедрить в единую информационную систему для обмена сведениями. Но для этого требуется использовать определенные форматы, разработанные РТС-Тендер. Но монополистом вводятся некоторые ограничительные меры на использование своих форматов.

Эта ситуация осложняется еще и тем фактом, что только на РТС свои закупки размещают несколько российских предприятий стратегического значения. В том числе, речь идет о Министерстве транспортного и дорожного хозяйства Краснодарского края, которое за первые III квартала текущего года разместило на РТС закупок на 16,7 миллиардов рублей. Министерство здравоохранения этого же края разместило закупки чуть более чем на 7 миллиардов рублей, а главное управление строительства – на 6,5 миллиардов рублей.