Не захотел идти в школу: в Первоуральске нашелся пропавший 14-летний подросток

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мальчик гулял по улицам города и магазинам, ночевал на трубах теплотрассы.

Восьмиклассник не захотел идти в школу и пошел бродить по улицам. На третьи сутки он вспомнил о том, что его мама может волноваться за него, и решил вернуться домой.