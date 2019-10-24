Не захотел идти в школу: в Первоуральске нашелся пропавший 14-летний подросток
Сегодня, 19:56ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Пропавший 14-летний Дмитрий Трегуб из Первоуральска 24 октября сам вернулся домой.
Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мальчик гулял по улицам города и магазинам, ночевал на трубах теплотрассы.
Восьмиклассник не захотел идти в школу и пошел бродить по улицам. На третьи сутки он вспомнил о том, что его мама может волноваться за него, и решил вернуться домой.
По словам Валерия Горелых, с законными представителями подростка и с ним самим представители МВД провели профилактическую работу.
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