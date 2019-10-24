«Россети» выделят около двух млрд рублей на ремонт дагестанских энергообъектов

“Новые известия” пишут, что специалистами компании была проведена проверка всех энергообъектов, находящихся на территории республики и составлена программу по их модернизации.

Со слов генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского, на данный момент к работе на на энергообъектах Дагестана привлечены более 860 человек из 15 дочерних компаний «Россетей», а также 257 единиц техники. До конца 2019 года предполагается отремонтировать приблизительно 4,5 тысяч километров воздушных линий разного класса напряжения, 100 подстанций и 793 трансформаторных пункта, осуществив также замену примерно 5 тысяч опор. Ливинский также подчеркнул, что по окончании работ качество энергоснабжения увеличится почти у 3 млн жителей Дагестана, а сбои в подаче энергии станут фиксироваться на 16% реже.

В 2018 году на территории республики специалистами «Россетей» были проведены следующие работы в рамках первого этапа учений: они заменили примерно 8,2 тысяч опор, установили 21,2 тысячи приборов учета электроэнергии, проложили свыше 600 км самонесущего изолированного провода, отремонтировав 388 подстанций. В компании подчеркнули, что по итогам работ местные жители прислали достаточно много обращений, указывая в них на повышение качества подачи электроэнергии.