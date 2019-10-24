Тагильчанин обвиняется в краже сотовых телефонов у спящих товарищей
В Нижнем Тагиле задержан 23-летний житель Тагилстроевского района, он обвиняется в проникновении в квартиру через балкон и краже сотовых телефонов у спящих товарищей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Накануне в дежурную часть поступило сообщение от 18-летней жительницы дома № 29а на улице Верхняя Черепанова. Девушка рассказала, что у нее из квартиры пропали деньги в размере 4,5 тысячи рублей, а также два сотовых телефона.
Следственно-оперативная группа установила, что накануне девушка и ее сожитель принимали гостей, компания разошлась поздней ночь, после этого хозяева квартиры легли спать. Ночью, по словам потерпевшей, она слышала стук в дверь, но решила не открывать. Утром она обнаружила пропажу, сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.
При осмотре места происшествия обнаружено, что злоумышленник проник в квартиру через балкон, выставив оконную раму, несмотря на то, что квартира находится на третьем этаже. Вскоре была установлена личность подозреваемого и его местонахождение. Мужчина находился в квартире у знакомого, в момент задержания он был пьян, а при нем найдены похищенные сотовые телефоны.
Задержанный пояснил, что сожитель девушки задолжал ему деньги. В ту ночь он приходил, чтобы забрать долг. А когда это не получилось, проник в квартиру. С его слов, вещи он намеревался вернуть после возвращения долга.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «Кража», ему грозит до шести лет лишения свободы.