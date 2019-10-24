Тагильская библиотека получила 100 тысяч рублей на развитие проекта для людей с ОВЗ

Конкурс проводился в период с августа по сентябрь этого года по инициативе Российской государственной библиотеки. На конкурс поступило 177 заявок. От Нижнего Тагила был выдвинут проект «Центр адаптивной культуры». Это новое подразделение библиотеки, специалисты которого занимаются абилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и искусства.