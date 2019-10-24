Тагильская библиотека получила 100 тысяч рублей на развитие проекта для людей с ОВЗ
Сегодня, 11:57ОбществоФото: Центральная городская библиотека
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Центральная городская библиотека Нижнего Тагила победила в третьем Всероссийском конкурсе библиотечных инноваций.
Сюжеты: Нижний Тагил
Конкурс проводился в период с августа по сентябрь этого года по инициативе Российской государственной библиотеки. На конкурс поступило 177 заявок. От Нижнего Тагила был выдвинут проект «Центр адаптивной культуры». Это новое подразделение библиотеки, специалисты которого занимаются абилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и искусства.
Центральная библиотека заняла второе место и получила грант в размере 100 тысяч рублей на развитие проекта.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей