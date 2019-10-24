Тагильские депутаты упрекнули «Водоканал-НТ» в нежелании обсуживать бесхозные сети

Депутаты заявили, что жители города платят «Водоканалу» «по полному тарифу», однако компания не желает обслуживать сети водоснабжения. Бесхозные водопроводы должны перейти на баланс муниципалитета, чтобы их обслуживанием занялся «Водоканал», но многие из них не отвечают нормативам.

В свою очередь директор «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран рассказал, что в Нижнем Тагиле множество бесхозных водоводов, которые построили владельцы частных домов и не поставили их на баланс города. Такие сети компания не имеет права обслуживать.

Жители оплачивают услугу «Водоканалу». Заходить на обслуживание сетей права не имеем, а выставлять квитанции – имеем? Было бы логично тогда выставлять квитанции без учёта транспортной составляющей. Раз вы не обслуживаете участок сетей, которые, по сути, бесхозны, то вода летит к жителям по воздуху. И выставлять надо не полный тариф, сказал Андрей Обельчак.

По словам директора компании, «Водоканал» не готов брать на себя обязательства по перекладке бесхозных сетей.