В Екатеринбурге суд отменил решение о смерти 53-летней женщины
Сегодня, 20:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге суд отменил решение о признании 53-летней женщины умершей. Она в течение 15 лет не появлялась дома, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Свердловчанка ушла из дома в 2004 году, тогда ей было 38 лет. Ее маленький сын остался с матерью женщины. В 2009 году суд Железнодорожного района по заявлению матери признал екатеринбурженку умершей. Но в 2018 году выяснилось, что женщина жива.
Она находилась в Талицком районе и обратилась в управление соцполитики для восстановления паспорта, который давно потеряла.
Прокуратура потребовала аннулировать свидетельство о смерти свердловчанки, что и было сделано. Как рассказал источник издания, ранее женщина злоупотребляла алкоголем и вела асоциальный образ жизни. В Талицком районе она живет у знакомой, которая приютила ее.
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