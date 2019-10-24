В Екатеринбурге суд отменил решение о смерти 53-летней женщины

Свердловчанка ушла из дома в 2004 году, тогда ей было 38 лет. Ее маленький сын остался с матерью женщины. В 2009 году суд Железнодорожного района по заявлению матери признал екатеринбурженку умершей. Но в 2018 году выяснилось, что женщина жива.

Она находилась в Талицком районе и обратилась в управление соцполитики для восстановления паспорта, который давно потеряла.