В Екатеринбурге у трех сторонников Навального заблокировали счета на миллиарды рублей

У бывших сотрудников штаба Грейсман и Бармина баланс на картах уменьшился на 75 миллионов.

Экс-сотрудница штаба Навального в Екатеринбурге Полина Грейсман рассказала на своей странице в Facebook, что счета она открыла, когда уже уволилась из штаба. Также она рассказала, что в ее квартире прошел обыск.

Мало того, что мою квартиру обыскали, забрали комп и телефон, так мне еще и два раза по 75 млн арестовали, причем один раз в евро! Это ли не репрессии? написала Полина Грейсман.

У Виктории Райх со счета списали 100 миллиардов рублей. Кроме того, с кредитного счета с лимитом в 120 тысяч рублей у девушки списали 94 тысячи рублей.