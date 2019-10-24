В Екатеринбурге у трех сторонников Навального заблокировали счета на миллиарды рублей
Сегодня, 19:28ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сотрудники штаба Навального Полина Грейсман, Виктория Райх и Виктор Бармин рассказали, что у них начали блокировать банковские счета и начислять туда долги, которые взялись неизвестно откуда, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
У бывших сотрудников штаба Грейсман и Бармина баланс на картах уменьшился на 75 миллионов.
Экс-сотрудница штаба Навального в Екатеринбурге Полина Грейсман рассказала на своей странице в Facebook, что счета она открыла, когда уже уволилась из штаба. Также она рассказала, что в ее квартире прошел обыск.
Мало того, что мою квартиру обыскали, забрали комп и телефон, так мне еще и два раза по 75 млн арестовали, причем один раз в евро! Это ли не репрессии? написала Полина Грейсман.
У Виктории Райх со счета списали 100 миллиардов рублей. Кроме того, с кредитного счета с лимитом в 120 тысяч рублей у девушки списали 94 тысячи рублей.
Более сотни сотрудников штабов Навального по всей России сообщили о прошедших у них обысках и блокировках счетов.
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