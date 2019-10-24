В Нижнем Тагила бездомного шахматиста попытались лишить прав на проживание в квартире

Иск на Вячеслава Гуза подала Любовь Быкова. Как ранее TagilCity.ru рассказал Гуз, в 2004 году женщина продала ему жильё, но в собственники не оформила, а спустя несколько лет сменила замки и отказалась пускать его в квартиру, после чего он вынужден был скитаться по квартирам знакомых и ночевать на вокзале.

Дзержинский суд сообщил TagilCity.ru, что по итогу сегодняшнего заседания было принято решение о сохранении за пенсионером права пользования помещением.

Что мне дальше делать, я не знаю. Радует, что у меня есть любимое дело (шахматы — прим. ред.). Со мной по жизни всякие трудности случались, но я всё-равно счастлив и делаю счастливыми других, сказал Вячеслав Гуз с TagilCity.ru.