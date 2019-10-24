В Нижнем Тагиле появится три новых детских сада

Сегодня Нижний Тагил с рабочим визитом посетил первый заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктор Московских. Он провел совещания на трех строительных площадках.

Первой точкой стала территория внутри квартала на Уральском проспекте, 32а. На данный момент на ней находится парковка, но планируется освободить ее для строительства детского сада на 170 мест. Проект уже составлен и получено одобрение от государственной экспертизы. Стоимость строительства, согласно смете, составляет 170 млн рублей. До шестого ноября администрация города подготовит документы и передаст их в ГКУ «Управление капитального строительства Свердловской области», которое будет выступать в роли заказчика и проведет конкурсные процедуры.

На втором объекте строительство уже началось. Муниципальный контракт на возведение детского сада на 90 мест в микрорайоне «Запрудный» летом тагильчане заключили с АО «ПО «Уральский оптико-механический завод». Общая стоимость строительства составляет 108,5 миллионов рублей. Уже первого июля следующего года планируется завершить работы. На данный момент стройплощадка полностью ограждена, разработан котлован для основного здания, уплотнен грунт щебнем, а также устроена монолитная плита для фундамента. Подрядчики планируют в течение ноября построить коробку здания для первого этажа.

Еще один детский сад на 170 мест откроется в середине следующего лета в микрорайоне «Муринские пруды». Работы проводятся ЗАО «Стройкомплекс». Стоимость строительства составляет 130 млн рублей.

Коробка поставлена, в настоящее время уже полным ходом идет устройство инженерных сетей внутри здания, завершаются штукатурные работы. Можно говорить о выполнении 60% от общего объема строительно-монтажных работ по зданию, доложил заместитель генерального директора по строительству ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков.

Виктор Московских заострил внимание на жестком соблюдении техники безопасности во время строительный работ, а также выполнении графика освоения средств бюджета. Он дал поручение предоставить максимально полные недельные планы работ на остаток 2019 года.

В других муниципалитетах и по одному садику не строится, а у вас сразу три. На вас большая ответственность. Если Нижний Тагил не выдержит темпов, то вся Свердловская область уйдет в аутсайдеры в реализации федеральной программы, подчеркнул Виктор Московских.