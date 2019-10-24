В Нижнем Тагиле УК хотела взыскать 136 тысяч рублей с жильцов квартиры без отопления

Управляющая компания обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском к супругам, которые являются владельцами квартиры в доме по улице Ленина. «УправДом» потребовал взыскать долг за коммунальные платежи в размере 136 тысяч 116 рублей за период с марта 2016 года по июль 2018 года. Суд отказался удовлетворять исковые требования, поэтому компания оспорила решение в Свердловском областном суде.

Суд первой инстанции установил, что прописанных в квартире нет. По выписке из лицевого счета, у собственников есть долг за общедомовые услуги, водоотведение, отопление, содержание жилья, а также холодное и горячее водоснабжение. Плату за жилье собственники вносили, но не в полном объеме. У ответчиков в квартире нет разводки труб для воды, а также отопительных приборов. Поэтому, по факту услуги не предоставляются.

Собственники жилья суду предоставили акт от 2009 года, подписанный комиссией МУП «Тагилэнерго», из которого следует, что центральное отопление и горячее водоснабжение изолировано, установлены пломбы, а сама квартира находится в стадии капитального ремонта. Также отсутствуют и другие приборы для получения коммунальных услуг. Квартира непригодна для проживания.

Собственники обращались в УК, чтобы зафиксировать факт, что услуги им не предоставляются и составить акт. Однако «УправДом» этого не сделал. По результатам рассмотрения дела, суд счел доказанным факт отсутствия необходимых коммуникаций в квартире для получения услуг. Соответственно, плату с должников за неоказанные услуги должны списать.