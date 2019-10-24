В Нижнем Тагиле в декабре откроется первая экотропа кластера «Гора Белая»
Сегодня, 19:46ОбществоФото: официальный сайт ГЛК «Гора Белая»
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В Нижнем Тагиле на горе Белой в декабре откроется туристическая тропа «Долина родников», пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Тропа объединит два природных источника «Родник времени» и «Родник богатства». Она начинается от водоема, который питает родники. Сеть ручьев можно увидеть на протяжении всего маршрута.
На данный момент управляющая компания туркластера «Гора Белая» проводит работы по благоустройству туристического маршрута. Для удобства большая часть тропы будет закрыта настилами из дерева. Также для отдыха туристов предусмотрена установка беседок, лавочек и арт-объектов. Отроется тропа уже в декабре 2019 года. Запланировано, что на территории кластера оборудуют 50 экотроп.
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