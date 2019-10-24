Записи разговоров клиентов Сбербанка оказались в сети

Продавец готов предоставить данные заемщиков банка, объем информации — миллион строк, накопленных с 2015 года. Информация содержит ФИО заемщиков, адрес, номера телефонов, счета, размер задолженности. Данные предлагается купить в любом объеме, например, запросить подборку по региону, размеру займа, суме на карте или купить записи разговоров с банком.

Продавец утверждает, что база актуальна и обновляется постоянно, за октябрь в нее добавлено более 19 тысяч строк. В Сбербанке факт утечки отрицают, однако источники издания сообщают, что утечка могла быть.