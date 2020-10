Азербайджан прокомментировал письмо главы непризнанной НКР к президенту РФ

Обращение главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна в адрес президента РФ Владимира Путина посчитали нарушением норм этики.

Издание NEWS.ru информирует, что так думает Турал Гянджалиев, являющийся сегодня лидером азербайджанской общины в Нагорном Карабахе. Гянджалиев обвинил Арутюняна в искажении не только исторических и политических фактов, но и правовых. Умозаключения руководителя непризнанной НКР относительно карабахских царств безосновательны и ложны. Так в 1805 году Кюрекчайский договор с Россией заключил карабахский хан, азербайджанец Ибрагим Халил-хан, пояснил Турал Гянджалиев. Руководитель азербайджанской общины в Нагорном Карабахе добавил, что из-за политики, проводимой Арменией, свыше миллиона человек стали вынужденными переселенцами. «Я и более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев возмущены этой ложью Армении и так называемого режима», — негодует Турал Гянджалиев. Во время армянской оккупации богатое культурное наследие народа Азербайджана в Карабахе было полностью разрушено. Разграблению подверглась и Русская православная церковь в Шуше. Лидер непризнанной НКР накануне попросил Владимира Путина оказать помощь в урегулировании карабахского конфликта. Война в Нагорном Карабахе началась снова 27 сентября нынешнего года. Президент Азербайджана заявил, что армия Армении обстреливает населенные пункты и позиции вооруженных сил. Он отметил, что это происходит не впервые. Столкновения между двумя странами длятся с перерывами три последних десятилетия. По итогам двухлетней Карабахской войны, которая закончилась в 1994 году, под оккупацией оказалось где-то 20% территории Азербайджана. Сейчас там правят власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. В то же время там на ротации находятся армянские солдаты. Этот факт официальный Ереван не скрывает. Международное сообщество признает данные земли территорией Азербайджана, выступая за мирное решение конфликта.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter