Азербайджан прокомментировал письмо главы непризнанной НКР к президенту РФ

Столкновения между двумя странами длятся с перерывами три последних десятилетия. По итогам двухлетней Карабахской войны, которая закончилась в 1994 году, под оккупацией оказалось где-то 20% территории Азербайджана. Сейчас там правят власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. В то же время там на ротации находятся армянские солдаты. Этот факт официальный Ереван не скрывает.