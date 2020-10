Коронавирус резко ворвался в нашу жизнь и стал неотъемлемой ее частью. Повсеместно люди носят маски, используют антисептики. Однако так ли много люди знают о коронавирусе? TagilCity.ru опубликовало тест. Проверьте свои знания.

В связи с возникновением массового ажиотажа стало появляться немало фейковой информации, которая способна ввести в заблуждение. Редакция TagilCity.ru составила небольшой тест, с помощью которого каждый может проверить свои знания о коронавирусе и узнать что-то новое. Тест. Что вы знаете о коронавирусе?

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter