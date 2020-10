Известный эколог Пашков обратил внимание на проблему жителей поселка Баранчинский

Известный эколог Павел Пашков заинтересовался проблемой жителей поселка Баранчинский, касающейся строительства медно-ванадиевого рудника, после публикации TagilCity.ru видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, предприятия по добыче меди, которые строит УГМК, всегда вызывают всплеск негатива, так как в местах, где они появляются, страдает экология. Людей, узнавших о строительстве рядом с ними, сразу «напрягла» репутация компании, как «супер-загрязнителя». Хозяйственная деятельность многочисленных «дочек» УГМК постоянно оказывается под пристальным вниманием со стороны общества и экологов, пишет Пашков. В качестве примера он привел дочернее предприятие АО «Святогор», которое осуществляет добычу руды для получения черновой меди на Шемурском и Ново-Шемурском месторождениях на севере Свердловской области в Ивдельском и Североуральском городских округах. Осенью 2017 года на тех местах оказались загрязненными реки Черная и Тальтия. Причиной стал сброс недостаточно очищенных сточных вод с рудных месторождений. А в октябре 2018 года были выявлены загрязнения рек Шегультан, Тамшер, Банная, Ивдель и Ольховка (приток Шегультана) промышленными отходами. Есть и ещё один скандальный эпизод. Дочерняя компания УГМК «Медногорский медно-серный комбинат» выиграла конкурс на право пользования Еланским и Ёлкинским месторождениями никеля в Воронежской области. При этом, кроме разработки, планировалось построить горно-обогатительный комбинат. По словам члена президиума общественного совета по комплексному освоению медно-никелевых месторождений в Воронежской области Сергея Панарина, если произойдет аварийная утечка хвостов и их распыление, то почва окажется загрязненной мышьяком и сурьмой, что в результате приведет к гибели чернозема. Пашков возмутился тем, что окрестности поселка Баранчинский, считающиеся относительно экологически чистыми могут быть загрязнены. Люди, пусть в небольшом и отдаленном поселке, хотят жить достойно. Хотят гордиться собой и своими соседями. Респект и уважуха, что называется! Так держать! Пишут, что приз (за второе место в конкурсе на самое трезвое село — прим.ред.), возможно, потратят на строительство спортивных площадок. А что же им светит «бонусом от промышленников» к спортплощадкам?возмущается эколог. Он также изучил документацию, касающуюся предварительной оценки экологических рисков. Согласно ей, санитарно-защитная зона предприятия составляет один километр. При этом в 197 метрах от предполагаемого строительства находится коллективный сад № 8. Коммерсанты, вероятно, прекрасно осведомлены, что их объект строить здесь нельзя! По крайней мере, это следует из предварительного экологического заключения!говорит Пашков. На данный момент эколог занимается изучением проблемы. От своего имени лично составлю обращение в органы государственной власти и постараемся инициировать проверки из центра. […] Сейчас составляю запрос к правительству, оформлю официально публичное обращение,написал Пашков на своей странице во «Вконтакте». Все ответы властей по данному поводу он планирует размещать на своем официальном сайте. Новый Куштау? Жители Баранчинского выступают против строительства медного рудника Напомним, жители Нижнего Тагила и поселка Баранчинский записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться и запретить строительство медно-ванадиевого рудника. Они отмечают, что поселок славится природой, чистым воздухом и красивыми местами, которые будут «уничтожены», если начнется строительство. Кроме того, жители поселка создали петицию. Они отмечают, что, согласно предварительной оценке экологического воздействия, новый рудник будет располагаться близко к жилой зоне, в частности, коллективному саду № 8 и будет осуществляться выброс 40 веществ в атмосферу, шесть из которых относятся к первому классу опасности.

