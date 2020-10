Многим знакам зодиака предстоит сложный день 24 октября

Астрологи предсказывают сложный день для многих знаков зодиака 24 октября, а другим придется проявить смекалку.

Овен Вам следует проявлять больше настойчивости. Без напора не получится добиться желаемых результатов. Многое пойдет не по плану, но в итоге удастся осуществить задуманное. При правильной расстановке приоритетов получится добиться успехов в карьере. Вам могут предложить новую должность или выписать премию. Вашу энергию следует направить на физические упражнения или занятия спортом. Вечер благоприятен для любых видов деятельности. Телец Будет сложно в решении многих вопросов. В этот день лучшим помощником станет ваше обаяние. Используйте его, чтобы получить помощь в любых вопросах. Рекомендуется проведение деловых встреч и переговоров. Кроме того, у вас появится обширный круг новых знакомств. Не исключено, что некоторое общение постепенно перерастет в дружеское. Для обретения еще большей уверенности в своем очаровании можете посетить парикмахерскую. Вечер лучше провести за романтической встречей. Близнецы Близнецам следует быть увереннее в себе. Если начнете себя недооценивать, то упустите много возможностей. Можете не заметить удачное решение или выгодный контракт на деловой встрече. Доверьтесь интуиции и не ленитесь, чтобы добиться успеха. Рекомендуется побольше шутить и улыбаться. Ваше чувство юмора поможет расслабиться и снять нервное напряжение. Вечер лучше провести в компании близких родственников. Устройте семейный ужин или соберите родных для совместного мероприятия. Рак Не очень удачный день. В первой половине займитесь составлением плана. Влияние негативных тенденций не позволит успешно завершить важные дела в этот период. После обеда ситуация улучшится, и вы наверстаете упущенное. Следует найти время для домашних дел. Запланируйте перестановку или генеральную уборку. Можете позвать в помощь приятеля или вашу вторую половинку. Лев Сложный и напряженный день. Возникнет много непредвиденных помех в решении деловых вопросов. Не стройте планов и действуйте по ситуации, чтобы сэкономить время. Будьте готовы проявить смекалку и принимать нестандартные решения. Благодаря трудовой активности получится завоевать авторитет коллег. К вам будут часто обращаться за советом. Проявите больше знаков внимания в отношении вашей второй половинки. Это позволит избежать мелких конфликтов. Дева Хороший день для представителей знака. Многим успехам будет способствовать ваша интуиция. Деловое чутье позволит найти единственно верное решение в любых вопросах. Беритесь за самые сложные и перспективные проекты, проводите переговоры и встречи. Не рекомендуется нагружать ваш организм физическим трудом. Вечером возможны новости, которые внесут изменения в вашу жизнь. Постарайтесь приготовиться к грядущим переменам. Весы Ужасный день для весов. Вы будете слишком самоуверенны и наделаете ошибок. Соберитесь и будьте предельно внимательны. Не берите на себя ответственные задания и не работайте с деньгами. Занимайтесь только текущей несложной работой. Не планируйте покупок. Лучше всего заняться любимым видом спорта, по возможности — в команде друзей. Вечер лучше провести без шумных компаний. Скорпион Плодотворный день. Вам удастся решать вопросы «на лету». Коллеги сами будут предлагать помощь. А нестандартный подход позволит добиться желаемых результатов в деловых переговорах. Вам следует уделить внимание состоянию вашего здоровья. Напряженная работа негативно влияет на ваш организм. Запланируйте визит к врачу и проверьте проблемные участки. Не воспринимайте близко к сердцу упреки вашей второй половинки. Скорее всего, для этого есть причины, не связанные с вами. Обсудите их в спокойной обстановке. Стрелец Стрельцам следует проще относиться к происходящему. Вас ожидает множество мелких проблем, на которых вы будете слишком заострять свое внимание. Следует посмотреть на ситуацию со стороны. Не лишним будет обратиться за советом или помощью к вашим коллегам. Влияние позитивных тенденций будет усиливаться в течение дня. Вечером вас может ожидать масса неожиданных приятных событий. Постарайтесь не запутаться в полученных приглашениях и новых знакомствах. Козерог В этот день вы удивите всех своим красноречием и юмором. К вам потянутся люди совершенно разных слоев общества. На работе наладится контакт даже с теми, с кем ранее не получалось найти общий язык. Посетите как можно больше мероприятий, где можно встретить потенциальных деловых партнеров. Получится сделать много наметок на будущее. Активный день не убавит вашей активности. Направьте ее не занятия спортом. Вечер рекомендуется провести в компании хороших друзей. Водолей Вас ожидает много приятных сюрпризов. На работе вам могут предложить новую должность или выписать премию. Не исключены денежные поступления в виде выигрыша или возвращенного долга. Вас могут пригласить для участия в конкурсе. Не отказывайтесь, удача будет на вашей стороне. Займитесь несложными физическими упражнениями, например, бегом. В отношениях со второй половинкой воздержитесь от проявления нетерпения. Лучше поддерживайте легкую и романтическую атмосферу. Рыбы Придется преодолевать трудности. Наберитесь терпения и не сдавайтесь. Иногда, для достижения успеха, вам понадобится несколько попыток. Лучше сосредоточить свое внимание на творческих задачах. Ваше воображение в этот день подскажет интересные решения и поможет завоевать авторитет среди коллег. Не следует заниматься физической активностью. Посвятите досуг спокойным хобби. Вечер лучше провести в одиночестве или с вашей второй половинкой.

