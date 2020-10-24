Николай Коляда поставит «Гамлета» при поддержке минкульта Италии

Николай Коляда поставит «Гамлета» при поддержке минкульта Италии

Сегодня, 15:00ОбществоPhoto: «ВКонтакте»Николай Коляда
Николай Коляда из Екатеринбурга работает над созданием спектакля «Гамлет, и еще одна Офелия». Финансирует проект минкульт Италии, пишет режиссер во «Вконтакте».

По словам Коляды, итальянцы планировали приехать в Екатеринбург, но позднее договорились проводить все мероприятия в «Зуме».

Из 40 итальянских актеров по записям видео было отобрано трое. 23 октября прошла первая репитиция.

Сам спектакль также пройдет в «Зуме». Думаете я знаю как оно будет? Понятия не имею, пишет Коляда.

Дата предполагаемой премьеры не называется.

Напомним, в сентябре режиссер сообщил, что на его спектакли продано 10 билетов. Он считал, что театр больше никому не нужен. До этого он заявлял о своей возможной иммиграции из России.

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