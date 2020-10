Николай Коляда поставит «Гамлета» при поддержке минкульта Италии

Николай Коляда из Екатеринбурга работает над созданием спектакля «Гамлет, и еще одна Офелия». Финансирует проект минкульт Италии, пишет режиссер во «Вконтакте».

По словам Коляды, итальянцы планировали приехать в Екатеринбург, но позднее договорились проводить все мероприятия в «Зуме». Из 40 итальянских актеров по записям видео было отобрано трое. 23 октября прошла первая репитиция. Сам спектакль также пройдет в «Зуме». Думаете я знаю как оно будет? Понятия не имею, пишет Коляда. Дата предполагаемой премьеры не называется. Напомним, в сентябре режиссер сообщил, что на его спектакли продано 10 билетов. Он считал, что театр больше никому не нужен. До этого он заявлял о своей возможной иммиграции из России.

