Умершего в Екатеринбурге якутского летчика похоронят в цинковом гробу

Умершего в Екатеринбурге якутского летчика похоронят в цинковом гробу

Сегодня, 11:20ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Умершего в Екатеринбурге летчика из Якутии Руслана Валеева похоронят в цинковом гробу, пишет E1.

Тело будет доставлено в Якутск в цинковом гробу. Билеты уже предоставлены. Похороны пройдут во вторник. Авиакомпания, где работал Руслан, взяла все расходы по транспортировке и организации похорон на себя, сообщила родственница умершего.

Она добавила, что ее попросили не посещать место трагедии и не пустили к телку покойника. Опознать погибшего ей пришлось по фотографиям.

Напомним, тело пилота нашли в центре Екатеринбурга. Следственный комитет занимается расследованием. Сообщается, что смерть наступила из-за одного из ранений в области шеи.

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