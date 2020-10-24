В аэропорту «Кольцово» умер пассажир самолета

В аэропорту «Кольцово» умер пассажир самолета

Сегодня, 11:51ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет из-за состояния одного из пассажиров. Медикам не удалось спасти его жизнь, пишет E1.

Одному из пассажиров рейса Москва-Новосибирск стало плохо во время полета. Он потерял сознание и самолет совершил аварийную посадку в «Кольцово». Прибывшая в аэропорт бригада «скорой» не смогла спасти мужчину.

По словам одного из пассажиров, стюардесса через громкоговоритель дважды спрашивала нет ли врача среди людей на борту.

Просила подойти к членам экипажа, если на борту есть медики. Затем самолет начал снижение и нам объяснили, что мы приземляемся в «Кольцово», рассказал пассажир.

В аэропорту рассказали изданию, что медицинских сотрудников вызвали как только самолет начал снижение.

Приземлившийся рейс уже встречала «скорая», но спасти мужчину не удалось, он скончался, рассказали в «Кольцово».

Предварительной причиной смерти называется сердечный приступ.

Напомним, в начале октября в Екатеринбурге умер дальнобойщик. По словам очевидцев он вышел из своей фуры и упал на землю. Предполагаемой причиной смерти назвали оторвавшийся тромб.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
смертьАэропорт «Кольцово»Екатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы