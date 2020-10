В аэропорту «Кольцово» умер пассажир самолета

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет из-за состояния одного из пассажиров. Медикам не удалось спасти его жизнь, пишет E1.

Одному из пассажиров рейса Москва-Новосибирск стало плохо во время полета. Он потерял сознание и самолет совершил аварийную посадку в «Кольцово». Прибывшая в аэропорт бригада «скорой» не смогла спасти мужчину. По словам одного из пассажиров, стюардесса через громкоговоритель дважды спрашивала нет ли врача среди людей на борту. Просила подойти к членам экипажа, если на борту есть медики. Затем самолет начал снижение и нам объяснили, что мы приземляемся в «Кольцово», рассказал пассажир. В аэропорту рассказали изданию, что медицинских сотрудников вызвали как только самолет начал снижение. Приземлившийся рейс уже встречала «скорая», но спасти мужчину не удалось, он скончался, рассказали в «Кольцово». Предварительной причиной смерти называется сердечный приступ. Напомним, в начале октября в Екатеринбурге умер дальнобойщик. По словам очевидцев он вышел из своей фуры и упал на землю. Предполагаемой причиной смерти назвали оторвавшийся тромб. В Екатеринбурге дальнобойщик вышел из фуры и умер

