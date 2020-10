В Екатеринбурге общественникам не разрешили провести акцию памяти из-за COVID-19

В Екатеринбурге общественной организации запретили проводить акцию памяти репрессированным 30 октября, пишет ИА «Уральский меридиан».

Воспользовались поводом коронавирусной эпидемии, чтобы по всей стране запретить памятные мероприятия. Мы говорили, что будут соблюдаться все меры безопасности, в том числе социальная дистанция. Однако, Министерство общественной безопасности Свердловской области ответил отказом в проведении акции, направленной чтобы почтить память невинных жертв репрессий, рассказали изданию общественники. В этот день в Екатеринбурге люди собирались напротив здания бывшего НКВД и зачитывали имена погибших репрессированных. Напомним, в Свердловской области ужесточили коронавирусные ограничения. Запрещена организация танцполов на концертах и усилен контроль за соблюдением масочного режима из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Губернатор Евгений Куйвашев впервые продлил ограничения на две недели, вместо одной.

