В Нижнем Тагиле эвакуировали кафе из-за фальшивой гранаты

Кафе «Девичья башня» в Нижнем Тагиле было эвакуировано из-за гранаты. Позднее выяснилось, что это муляж, пишет ИА «Все новости».

Происшествие случилось 23 октября. Правоохранителям поступил звонок, что в заведении обнаружен предмет, напоминающий гранату. Прибывшие на место полицейские вывели из кафе десять человек. Сотрудники МВД выяснили, что предмет оказался муляжом гранаты Ф-1 и не представляет угрозы для жизни и здоровья. Его изъяли для последующей утилизации. Напомним, в начале октября под Серовом сотрудники МВД, проверяя сообщение о подозрительно предмете, нашли кустарно-доработанную гранату Ф-1. Находка была уничтожена. В Екатеринбурге возле жилого дома за мусорными баками нашли боеприпасы

