В Нижнем Тагиле на подъемнике горы Долгая произошла «серьезная авария»

На горе Долгая в Нижнем Тагиле прошли учения с имитацией поломки кресельного подъемника, сообщает пресс-служба МБУ «Центр защиты населения».

Тренировки прошли в ГАУ СО СШОР «Аист». По легенде учений, из-за серьезной технической неисправности был остановлен кресельный подъемник, на котором находились люди. С помощью специального оборудования спасатели эвакуировали «повисших» в кабинках людей. Сообщается, что операция прошла полностью по плану с соблюдением установленного времени. Photo: МБУ «Центр защиты населения» Напомним, 8 октября под Екатеринбургом перекрыли трассу для совместных учений нескольких ведомств. Моделировалась крупная авария с погибшими и пострадавшими в зимний период. Под Екатеринбургом перекрыли трассу из-за «массового ДТП с пятью погибшими»

