В Нижнем Тагиле на подъемнике горы Долгая произошла «серьезная авария»

Тренировки прошли в ГАУ СО СШОР «Аист». По легенде учений, из-за серьезной технической неисправности был остановлен кресельный подъемник, на котором находились люди.
С помощью специального оборудования спасатели эвакуировали «повисших» в кабинках людей. Сообщается, что операция прошла полностью по плану с соблюдением установленного времени.
Напомним, 8 октября под Екатеринбургом перекрыли трассу для совместных учений нескольких ведомств. Моделировалась крупная авария с погибшими и пострадавшими в зимний период.