Застрявший в Таиланде и смерть в «Кольцово». Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 24 октября.

В Нижнем Тагиле произошла «серьезная авария» на подъемнике школы олимпийского резерва «Аист» на горе Долгая. Проводились учения МУП «Центр защиты населения», на которых имитировалась ситуация с технической поломкой, в результате которой в креслах канатной дороги «застряли отдыхающие». С помощью спецсредств спасатели поднимались на высоту и доставали «повисших». Операция прошла успешно и в запланированные сроки. В Нижнем Тагиле на подъемнике горы Долгая произошла «серьезная авария» В аэропорту столицы Тайланда второй месяц живет мужчина из Нижнего Тагила. Он пропустил свой рейс из-за купленного билета, который оказался поддельным. Связи с посольством нет, а для приобретения места на новый рейс отсутствуют средства. Редакции TagilCity.ru удалось связаться с сотрудницей аэропорта. Она рассказала, что мужчине дарили билеты на рейс 23 октября и предлагали карманные деньги, но он отказался. По ее словам у мужчины, скорее всего, нервное расстройство, так как он периодически смеется и плачет. Тагильчанин месяц живет в аэропорту Бангкока В «Кольцово» совершил аварийную посадку самолет рейса Москва-Новосибирск. Одному из пассажиров стало плохо, он потерял сознание, а врачей на борту не оказалось. По запросу «скорая» была вызвана еще до посадки самолета, медики уже были на месте в момент приземления. Мужчине была оказана экстренная медицинская помощь, но спасти его жизнь не удалось. Предварительной причиной смерти называют сердечный приступ. В аэропорту «Кольцово» умер пассажир самолета Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил проверить «скорую» Екатеринбурга. Ревизию будут осуществлять сотрудники Росздравнадзора. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ведомства. Министр здравоохранения России поручил проверить «скорую» Екатеринбурга

