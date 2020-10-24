Застрявший в Таиланде и смерть в «Кольцово». Итоги дня в Свердловской области

В аэропорту столицы Тайланда второй месяц живет мужчина из Нижнего Тагила. Он пропустил свой рейс из-за купленного билета, который оказался поддельным. Связи с посольством нет, а для приобретения места на новый рейс отсутствуют средства. Редакции TagilCity.ru удалось связаться с сотрудницей аэропорта. Она рассказала, что мужчине дарили билеты на рейс 23 октября и предлагали карманные деньги, но он отказался. По ее словам у мужчины, скорее всего, нервное расстройство, так как он периодически смеется и плачет.