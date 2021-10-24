COVID-19 в полиции и помочившийся пассажир трамвая. Итоги дня в Свердловской области

Полицейские Свердловской области массово жалуются на вспышку коронавирусной инфекции после прохождения ежегодной итоговой проверки. Правоохранители сдавали рукопашный бой и огневую подготовку в переполненных залах без должного уровня дезинфекции. Практически сразу после экзаменов полицейские стали массово уходить на больничный по всей Свердловской области. В том числе большое количество сотрудников заболели в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Учитывая серьезную нехватку кадров в свердловской полиции, скоро реально станет некому патрулировать уральские улицы и раскрывать преступления.
Нарушения на многие миллионы бюджетных рублей выявили ревизоры Счетной палаты Нижнего Тагила при проверке спортивной школы «Юность». Руководство учреждения крайне плохо распоряжается пустующими помещениями комплекса, которые могли бы сдаваться в аренду. Стало также известно, что в штатное расписание школы была введена абсолютно ненужная должность, на зарплату которой из бюджета Нижнего Тагила было затрачено более 400 тысяч рублей. Ревизоры обнаружили и более серьезные бухгалтерские нарушения, в которых фигурируют суммы в несколько миллионов рублей. Материалы проверки направлены в администрацию Тагила и городскую думу, а также в прокуратуру. Учитывая нехватку правоохранителей и массовые больничные из-за коронавируса, расследовать эти нарушения, возможно, будет некому.
За минувшие сутки на территории Свердловской области официально подтверждены еще 633 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего сейчас лечатся от COVID-19 почти 153 тысячи уральцев, из них 1112 человека находятся в тяжелом состоянии. 581 свердловчанин проходят лечение в реанимации, а 503 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. 8,9 тысячи человек в состоянии средней тяжести. За сутки в России подтверждены еще 35,6 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, с начала пандемии более 8,2 миллиона россиян уже заболели. С 23 на 24 октября на Урале скончались от коронавируса 31 человек. Это несколько меньше количества предыдущих дней. От COVID-19 с начала пандемии в Свердловской области умерли уже 7 258 уральцев. За этот же период в стране скончались 1072 человека, а с начала пандемии в России уже умерли 230,6 тысячи человек.
Нетрезвый уралец справил малую нужду прямо во время поездки в трамвае 27 маршрута. Мало того, он едва не сделал это на ребенка, который хотел сесть на злополучное кресло. Возмущенные пассажиры выгнали пьяного из салона трамвая. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, как нетрезвый свердловчанин шатаясь (и, возможно, обидевшись на остальных пассажиров), печально побрел по своим делам с расстегнутыми штанами.