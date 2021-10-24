COVID-19 в полиции и помочившийся пассажир трамвая. Итоги дня в Свердловской области

За минувшие сутки на территории Свердловской области официально подтверждены еще 633 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего сейчас лечатся от COVID-19 почти 153 тысячи уральцев, из них 1112 человека находятся в тяжелом состоянии. 581 свердловчанин проходят лечение в реанимации, а 503 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. 8,9 тысячи человек в состоянии средней тяжести. За сутки в России подтверждены еще 35,6 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, с начала пандемии более 8,2 миллиона россиян уже заболели. С 23 на 24 октября на Урале скончались от коронавируса 31 человек. Это несколько меньше количества предыдущих дней. От COVID-19 с начала пандемии в Свердловской области умерли уже 7 258 уральцев. За этот же период в стране скончались 1072 человека, а с начала пандемии в России уже умерли 230,6 тысячи человек.