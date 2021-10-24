Для реставрации исторического здания в Екатеринбурге строители сломали часть усадьбы

Для реставрации исторического здания в Екатеринбурге строители сломали часть усадьбы
Для реставрации исторического здания в Екатеринбурге строители сломали часть усадьбы
Сегодня, 17:41ОбществоФото: 1МI
Для реконструкции старинной Усадьбы ротмистра Переяславцева на улице Либкнехта в Екатеринбурге строители сломали часть здания.

Под снос пошел деревянный пристрой к усадьбе, который не подлежит восстановлению, сообщает Ура.ру.

Это событие обеспокоило уральских общественников, которые заявили о «дичи в усадьбе».

Экскаватор снес часть деревянной пристройки, которая, по плану реставрации, сносу не подлежала,рассказал общественник Олег Букин.

В компании-застройщике объяснили, что снесенная часть пристроя не составляет никакой исторической ценности. Бревна, из которых была построена эта часть усадьбы, полностью сгнили, восстановлению не подлежат.

Исторический облик снесенной части здания будет воссоздан из современных и прочных материалов, больше ничего сносить не планируется,сообщили в пресс-службе застройщика.

Напомним, в Екатеринбурге часть фасада усадьбы купца Ваганова обрушилась на автомобиль свердловчанина на улице Радищева уральской столицы. Владелец машины планирует подавать сразу два судебных иска о возмещении ущерба и морального вреда.

Сюжеты:
Екатеринбург
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