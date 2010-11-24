Число тагильчан, ищущих работу, с прошлого года сократилось вдвое

Индекс регистрируемой безработицы сократился на 1,65%. Эти цифры были озвучены на заседании городского антикризисного штаба. Более двух тысяч тагильчан в этом году планируется обучить по программам, направленным на стимулирование предпринимательской инициативы. К ним относится, в частности, бизнес-тренинг «Начни своё дело». После прохождения тренинга, напомим, начинающие предприниматели могут подать заявку на получение гранта в размере до трёхсот тысяч рублей. Решение о выделении грантов будет принимать экспертная комиссия по результатам защиты бизнес-проектов. Первое заседание комиссии состоялось уже сегодня, отметили в пресс-службе администрации города. В 2010 году планируется предоставить гранты на организацию собственного бизнеса более 300-м начинающим предпринимателям.