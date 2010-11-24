Грабитель украл сумку у женщины, которая его накормила

В ночь на 19 ноября мужчина провел на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила. Оставшись без денег, он обратился к незнакомой женщине с просьбой купить что-нибудь поесть. Тагильчанка, финансами помочь ему не могла, но голодать не оставила. На предложение поужинать хлебом и колбасой мужчина с радостью согласился. После того, как бутерброды были съедены, в знак благодарности он ограбил эту добрую женщину. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в транспортной прокуратуре, вырвав у нее сумку, грабитель побежал в сторону гостиницы «Тагил», где был задержан сотрудниками милиции. Ближайшие несколько лет мужчина так и не доедет до Алапаевска, так как за грабеж предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.