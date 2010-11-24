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Грабитель украл сумку у женщины, которая его накормила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Грабитель украл сумку у женщины, которая его накормила

24 ноября 2010, 16:13ОбществоАнка
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