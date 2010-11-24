К середине декабря на перекрестках южного въезда станет светло

Между тем, часто поступали жалобы от автомобилистов о плохом качестве покрытия новой четырёхполоски. Жители Старателя жаловались, что на недавно открытой дороге уже ведут ямочные ремонты. На самом деле дорожники сейчас заделывают так называемые «вырубки» - места, где асфальт вырезался для проверки соответствия стандартам, объясняет Анатолий Чусовитин. Между тем, по некоторым данным, работой подрядчика, расширявшего дорогу в администрации города всё же не довольны. В Свердловском управлении автомобильных дорог, которым и принадлежит южный въезд, к подрядчикам на данным момент претензий нет. Когда дорога ещё строилась, несколько участков были сделаны некачественно. Тогда подрядчикам пришлось укладывать асфальт на этих отрезках заново, за свой счёт, рассказал начальник информационно-аналитического отдела управления Сергей Ибрагимов. По его словам, каждую среду специалисты управления автомобильных дорог выезжают на южный въезд и следят за ходом работ. Что касается жалоб на неровности на дороге, то к весне планируется выровнять полотно.