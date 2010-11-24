Латвия и Германия спорят, где родилась елочка

Как пишет «Российская газета», накануне знаменательного юбилея этот спорприобрел и финансовое значение. Ведь за проведением праздника елкистоят туристические фирмы, которые стремятся заработать как можно большев рождественские праздники.

Пока чиновники и ученые молчат, в Германии и Латвии были опубликованыпланы по проведению 500-летнего юбилея елки. В итоге перед тысячамитуристов встал непростой вопрос: а где на самом деле родиласьрождественская елка? И где правильно отмечать ее юбилей?

В России обычай наряжать новогоднюю елку ведет начало с Петровскойэпохи. Согласно царскому указу от 20 декабря 1699 года впредьпредписывалось в Рождество пускать ракеты, зажигать огни и украшатьстолицу хвоей. Любопытно, что после смерти Петра Первого егорекомендации были основательно забыты.