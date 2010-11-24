Мальчик идёт на поправку. Инструкторы – под следствием

Напомним, в октябре шестиклассники 30-й школы в походе в сопровождении инструкторов фирмы «Мир приключений» отправились в поход на Медведь-Камень. Во время аттракциона «Русская катушка», когда человек скатывается по наклонно натянутой верёвке, два инструктора не скоординировали свои действия. В результате мальчик врезался в дерево. По факту ЧП 19 ноября Ленинским ОВД возбуждено уголовное дело. Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» прокурор Ленинского района Сергей Гармаш, фигурантов по делу пока нет. Предстоит выяснить, кто именно из двух инструкторов виноват в случившемся.

Сейчас дело возбуждено по 1-й части 118-й статьи УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Если в квалификации добавиться уточнение: «при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей», инструктору будет грозить до 4-х лет лишения свободы с лишением права заниматься такой работой, отметил Сергей Гармаш. Тем временем пострадавший мальчик идёт на поправку, рассказала директор фирмы «Мир приключений» Ольга Кунгурова. В пятницу его уже привезли из Екатеринбурга. Сейчас раз в неделю Ольга Кунгурова помогает родителям возить мальчика в больницу. Ребёнку долечивают сотрясение мозга, в сломанной бедренной кости у него металлический штырь. Чтобы его извлечь, потребуется дополнительная операция. По словам Ольги Кунгуровой, родители мальчика не держат зла на инструкторов фирмы и собираются добиваться прекращения уголовного дела.