Мишарин не отказался от идеи строительства храма на Площади Труда

«Я уже неоднократно говорил о необходимости бережного отношения кистории. А сейчас скажу, что храм нельзя перенести и к этому надоотноситься как к истине», – отметил глава региона в ходепресс-конференции 23 ноября.

Он подчеркнул, что со временем общество должно придти к решению этоговопроса. «Вы ведь понимаете, что я могу принять волевое решение. Но я небуду ничего продавливать», – резюмировал он.

Напомним, что идея строительства храма в центре Екатеринбурга еще веснойвызвала серьезные споры, тогда противники сноса фонтана на ПлощадиТруда провели митинг против этого строительства.