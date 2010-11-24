Мишарин не отказался от идеи строительства храма на Площади Труда
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин не оставил идею строительства в Екатеринбурге храма святой Екатерины на Площади Труда, сообщает «УралПолит.Ru».
«Я уже неоднократно говорил о необходимости бережного отношения кистории. А сейчас скажу, что храм нельзя перенести и к этому надоотноситься как к истине», – отметил глава региона в ходепресс-конференции 23 ноября.
Он подчеркнул, что со временем общество должно придти к решению этоговопроса. «Вы ведь понимаете, что я могу принять волевое решение. Но я небуду ничего продавливать», – резюмировал он.
Напомним, что идея строительства храма в центре Екатеринбурга еще веснойвызвала серьезные споры, тогда противники сноса фонтана на ПлощадиТруда провели митинг против этого строительства.
Отметим, что на прошедшей неделе прошел просветительский пресс-тур для журналистов СМИ Екатеринбурга. Журналисты посетили монастырь святой Екатерины, находящийся на горе Синай. Как сообщает «Ура.Ru», предполагается, что тур проходит в целях популяризации имени святой Екатерины в уральской столице.