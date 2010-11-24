Первые рождественские подарки для сирот сегодня приняли волонтёры

В центре сейчас находится более 20-ти детей и подростков от 3-х до 18-ти лет. Волонтёры решили свозить их на рождественскую экскурсию, устроить чаепитие. Каждому из воспитанников центра хотят вручить полезный подарок – книгу, развивающую игрушку. Девочкам – парфюмерные наборы. Помощь от тагильчан активисты принимают как деньгами, так и всем, что может быть полезно малышам. Сегодня во Дворце молодёжи волонтёры установили прозрачный ящик для сбора средств. Также можно принести игрушки или вещи, которые не нужны вам и сохранились в хорошем состоянии. Чем ещё вы лично можете помочь детям из центра «Радуга», узнайте у координатора проекта «Русская демография» в Нижнем Тагиле Натальи Вахониной по телефону 92-83-08.