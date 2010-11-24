Родному городу – красивые улицы и дворы. Девиз юбилея Нижнего Тагила утверждён
Этот лозунг был выбран на заседании оргкомитета праздника из 43-х вариантов, присланных тагильчанами.
Напомним, девиз выбирали сразу на два Дня города – в 2011-м году и в юбилейном 2012, когда Нижнему Тагилу исполнится 290 лет. Выбранный девиз лучше всего отражает, что к предстоящему юбилею нужно успеть озеленить улицы города, благоустроить дворы, отмечают в пресс-службе администрации города. Начальник управления по ЖКХ Татьяна Жеребцова предложила проводить асфальтирование внутриквартальных дорог за счет средств городского бюджета и собственников жилья на условиях софинансирования. Этот вопрос решено обсудить на следующем заседании оргкомитета. Главным городским объектом к юбилею города станет реконструкция спуска к набережной от Театральной площади, включая фонтан.
В перечень объектов от районов вошли: улица Захарова, парк Победы, Гвардейский бульвар, площадь Славы, Курган памяти, улица Уральская, сквер Рабочей молодежи. Предложен масштабный проект по оформлению Лисьей горы, включающий капремонт сторожевой башни, строительство смотровой площадки, пешеходного подъема, въезда на вершину. Чтобы осуществить намеченные планы, нужны серьезные финансовые затраты. Поэтому прежде чем утвердить список работ, все предложения вынесут на обсуждение руководителей крупных предприятий города.
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