Родному городу – красивые улицы и дворы. Девиз юбилея Нижнего Тагила утверждён

Напомним, девиз выбирали сразу на два Дня города – в 2011-м году и в юбилейном 2012, когда Нижнему Тагилу исполнится 290 лет. Выбранный девиз лучше всего отражает, что к предстоящему юбилею нужно успеть озеленить улицы города, благоустроить дворы, отмечают в пресс-службе администрации города. Начальник управления по ЖКХ Татьяна Жеребцова предложила проводить асфальтирование внутриквартальных дорог за счет средств городского бюджета и собственников жилья на условиях софинансирования. Этот вопрос решено обсудить на следующем заседании оргкомитета. Главным городским объектом к юбилею города станет реконструкция спуска к набережной от Театральной площади, включая фонтан.