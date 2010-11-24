«Сочи 2014» начал обработку заявок в конкурсе на олимпийский талисман

По задумке организаторов конкурса, талисман должен вобрать в себя гаммучерт, характерных для России, и в то же время остаться интуитивнопонятным большинству людей самых разных возрастов, профессий инациональностей, сообщает РИА Новости .

Талисманами олимпиады в Китае были «дети удачи» Бэй-Бэй, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Ин-Ин и Ни-Ни. Талисман олимпиады в России будет проще и понятнее. Основные кандидаты на победу в конкурсе - Дед Мороз, медведь, мамонт идельфин. Победители будут выбраны 7 февраля, ровно за 3 года доОлимпиады-2014.