«Сочи 2014» начал обработку заявок в конкурсе на олимпийский талисман
24 ноября 2010, 09:38ОбществоОльга
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Всероссийский конкурс по выбору талисмана для Сочинской Олимпиады выходит на финишную прямую. 5 декабря завершится прием заявок и начнется основное голосование.
По задумке организаторов конкурса, талисман должен вобрать в себя гаммучерт, характерных для России, и в то же время остаться интуитивнопонятным большинству людей самых разных возрастов, профессий инациональностей, сообщает РИА Новости.
Талисманами олимпиады в Китае были «дети удачи» Бэй-Бэй, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Ин-Ин и Ни-Ни. Талисман олимпиады в России будет проще и понятнее. Основные кандидаты на победу в конкурсе - Дед Мороз, медведь, мамонт идельфин. Победители будут выбраны 7 февраля, ровно за 3 года доОлимпиады-2014.
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