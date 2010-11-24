Ученики тагильских школ готовы к тестированию на наркотики
24 ноября 2010, 12:31Общество
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Ученики школ Свердловской области начнут проходить добровольное тестирование на употребление наркотиков уже в текущем учебном году, сообщил губернатор региона Александр Мишарин на пресс-конференции во вторник.
В Нижнем Тагиле в течение 1,5 месяцев шел подготовительный этап к тестированию школьников. Он включает в себя информационно-просветительскую работу с педагогами, родителями, учащимися. Тестирование будут проходить те дети, чьи родители дали письменное соглашение на процедуру, сообщили TagilCity.ru в управлении образования.Тестирование начнется, как только в город поступят тесты из министерстваздравоохранения.
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