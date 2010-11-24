Ученики тагильских школ готовы к тестированию на наркотики

В Нижнем Тагиле в течение 1,5 месяцев шел подготовительный этап к тестированию школьников. Он включает в себя информационно-просветительскую работу с педагогами, родителями, учащимися. Тестирование будут проходить те дети, чьи родители дали письменное соглашение на процедуру, сообщили TagilCity.ru в управлении образования.Тестирование начнется, как только в город поступят тесты из министерстваздравоохранения.