15,5 млн. рублей в этом году помогли 48 молодым семьям Нижнего Тагила получить субсидии на жилье

Пятнадцать с половиной миллионов рублей, выделенные молодым на строительство или покупку жилья , впервые являются исключительно средствами местного бюджета. Всего в 2011 году в Нижнем Тагиле правом на получение социальной выплаты на приобретение квартиры или строительство частного дома воспользовались 48 молодых семей. Вместе с взрослыми смогли улучшить условия жизни 64 ребенка.

В следующем году на реализацию программы планируют предусмотреть не менее 12 миллионов рублей. Администрация города надеется, что эти деньги помогут обрести уютное семейное гнездо еще многим тагильским семьям.

А для тех, у кого есть собственный дом и кто хочет сделать его более уютным, можно предложить использовать в интерьере больше тканей и текстиля. Опытные дизайнеры всегда прибегают к этому методу, если хотят сделать помещение более уютным и «домашним». Стоит только повесить новые шторы, положить на мебель пышные подушки, застелить кровать красивым постельным бельем - в общем, приобрести новый текстиль для дома- и ваша квартира преобразится.