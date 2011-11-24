15,5 млн. рублей в этом году помогли 48 молодым семьям Нижнего Тагила получить субсидии на жилье
27 тагильских семей получили свидетельства на соцвыплаты в рамках программы обеспечения жильем молодых семей. Вручила ценные документы мэр Валентина Исаева.
Пятнадцать с половиной миллионов рублей, выделенные молодым на строительство или покупку жилья, впервые являются исключительно средствами местного бюджета. Всего в 2011 году в Нижнем Тагиле правом на получение социальной выплаты на приобретение квартиры или строительство частного дома воспользовались 48 молодых семей. Вместе с взрослыми смогли улучшить условия жизни 64 ребенка.
В следующем году на реализацию программы планируют предусмотреть не менее 12 миллионов рублей. Администрация города надеется, что эти деньги помогут обрести уютное семейное гнездо еще многим тагильским семьям.
А для тех, у кого есть собственный дом и кто хочет сделать его более уютным, можно предложить использовать в интерьере больше тканей и текстиля. Опытные дизайнеры всегда прибегают к этому методу, если хотят сделать помещение более уютным и «домашним». Стоит только повесить новые шторы, положить на мебель пышные подушки, застелить кровать красивым постельным бельем - в общем, приобрести новый текстиль для дома- и ваша квартира преобразится.
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