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15,5 млн. рублей в этом году помогли 48 молодым семьям Нижнего Тагила получить субсидии на жилье
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15,5 млн. рублей в этом году помогли 48 молодым семьям Нижнего Тагила получить субсидии на жилье

24 ноября 2011, 23:04ОбществоАлександра Логинова
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