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Благотворительность сделала Билла Гейтса на 25 миллиардов долларов беднее
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Благотворительность сделала Билла Гейтса на 25 миллиардов долларов беднее

24 ноября 2011, 17:09Общество
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