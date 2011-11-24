Благотворительность сделала Билла Гейтса на 25 миллиардов долларов беднее

При этом даже в таком благородном деле Гейтс как всегда использует свою привычку вести точный подсчет и азарт в достижении целей.

Мерило успеха - спасенные жизни и здоровые дети. Это несколько отличается от проданных товаров и полученной прибыли. Но все это легко поддается измерению, можно ставить амбициозные цели и смотреть, как у тебя получается рассказал Гейтс журналистам.

Гейтс со своей женой Мелиндой занимаются разработками в области медицины уже больше 10 лет, с 1997 года. Сначала основатель Microsoft интересовался вопросами увеличения рождаемости, но потом кардинально пересмотрел предполагаемую тактику своей помощи человечеству и решил, что нужно не увеличивать рождаемость, а спасать уже существующие жизни.

Когда Гейтс это осознал, он впервые вложил деньги в разработку вакцины от различных болезней. И с тех пор он изменил систему здравохранения как никто другой. Он создал фонд Билла и Мелинды Гейтс с капиталом 21 миллиард долларов. Конечно, с таким размахом его фонд сразу же стал одним из крупнейших благотворительных организаций в мире. Сейчас капитал фонда достиг составляет 36 миллиардов долларов, и помимо этого пожертвовано 25 миллиардов.

Билл Гейтс без лишней скромности считает своими достижениями создание персонального компьютера и вакцин. При этом сообщает, что его достижения стоят во главе списка самых гениальных изобретений человечества рядом с печатным станком и огнем.

Одной из последних благотворительных акций стала поездка Билла Гейтса в сентябре этого года в республику Чад, где они с ее президентом ходили по окрестностям и раздавали детям капли от полиомиелита.