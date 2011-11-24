До конца недели госавтоинспекторы будут проверят общественный транспорт Нижнего Тагила

Это на четверть меньше, чем в прошлом году. Но, если количество аварий снизилось, то их последствия, напротив, стали более тяжкими. В этом году в таких ДТП погибло 5 человек, тогда как в прошлом – лишь один. До 27-го ноября госавтоинспекторы будут проверять пассажирский транспорт. Обратят внимание на нарушителей правил дорожного движения, тех, кто не соблюдает требования лицензии, а также незаконных предпринимателей.