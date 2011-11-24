До конца недели госавтоинспекторы будут проверят общественный транспорт Нижнего Тагила
24 ноября 2011, 22:44ОбществоАлександра Логинова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как рассказали в отделе пропаганды нижнетагильской ГИБДД, с начала года в Нижнем Тагиле и пригороде 15 дорожно-транспортных происшествий случились по вине водителей автобусов.
Это на четверть меньше, чем в прошлом году. Но, если количество аварий снизилось, то их последствия, напротив, стали более тяжкими. В этом году в таких ДТП погибло 5 человек, тогда как в прошлом – лишь один. До 27-го ноября госавтоинспекторы будут проверять пассажирский транспорт. Обратят внимание на нарушителей правил дорожного движения, тех, кто не соблюдает требования лицензии, а также незаконных предпринимателей.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей