Дворцу - крышу, мальчику - смартфон
Губернаторские обещания в Нижнем Тагиле выполняют городские предприятия. Напомню, десятилетний Никита Самойлов, воспитанник городского дворца творчества юных, для губернатора Александра Мишарина исполнил песню. После чего попросил 3 миллиона на ремонт протекающей кровли дворца.
Глава региона, конечно же, пообещал крышу починить. Спустя неделю после визита первого лица области мэр Валентина Исаева, представители ЕВРАЗ НТМК и Уралвагонзавода подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве.
Исполняющий обязанности директора по персоналу УВЗ Сергей Васильев рассказал, что в этом году корпорация установит в вагонских дворах 10 игровых комплексов. В каждой из 20 вагонских школ в следующем году на деньги УВЗ кабинеты физики оснастят интерактивными досками с проекторами. Плюс – в каждой школе два кабинета оборудуют проектором, экраном и акустической системой.
Ещё одно обещание УВЗ не входит в договор о социальном партнёрстве. К 9-му мая корпорация собирается реставрировать Площадь Славы и подвести газ к Вечному огню, чтобы вновь зажечь его.
НТМК найдёт 3 миллиона на крышу для Дворца творчества юных. Только вот ремонтировать эту крышу начнут только весной – сейчас качественный ремонт провести не позволяют технологии, уверяют подрядчики, 12 лет назад уже латавшие кровлю дворца.
После подписания соглашения перед всеми присутствующими с песней вновь выступил Никита Самойлов, тот самый мальчик, чей вокал растрогал губернатора. Директор дворца Оксана Михневич после его выступления отметила, что кроме крыши ГДДЮТ нуждается в ремонте помещений. А юному вокалисту Оксана Михневич в качестве благодарности подарила смартфон.
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