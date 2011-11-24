Мэра Североуральска осудят за взяточничество

Симоняну и Фролову предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ, а именно за получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с ее вымогательством.

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области, проводя следствие, установил, что по муниципальному контракту с 2007 по 2010 год ООО «СМС-Контакт» и ООО «СМС+Контакт» выполняли ремонтные и строительные работы в дошкольных и учебных учреждениях и выполняли благоустройство Североуральского городского округа.

По завершении работ заказчик, а именно муниципалитет, должен был оплатить работы в размере 3 миллионов рублей. И чтобы посодействовать в оплате долга подрядчикам, обвиняемые стали требовать взятку в размере 900 тысяч рублей. Злоумышленники пригрозили директору предприятий тем, что иначе он вообще не получит денег за работу.

Директор организаций обратился в правоохранительные органы и под их контролем передал деньги мэру и его подельнику по частям наличными и безналом. При передачи денег обвиняемые были задержаны. Фролову и Симоняну грозит штраф в размере от 70 до 90-кратной суммы взятки или лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки.