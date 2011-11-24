Министр здравоохранения Татьяна Голикова оценила заслуги медиков Нижнего Тагила
24 ноября 2011, 16:39ОбществоВалерия Лошкарева
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Начальник Управления здравоохранения Нижнего Тагила Оксана Хулап вручила грамоты за подписью Министра здравоохранения и социального развития двум медикам города.
Такой похвалы от высокопоставленных чиновников удалось достичь заведующей педиатрическим отделением ДГП №4 Светлане Замараевой и старшей медицинской сестре детской городской поликлиники №5 Наталье Корягиной. Грамоту женщины получили за многолетний добросовестный труд.
Известно, что до конца 2011 года почетные грамоты Минздравсоцразвития РФ, а также почетная грамота Губернатора Свердловской области будут вручены еще трем специалистам тагильских ЛПУ.
Фото заведующей педиатрическим отделением ДГП №4 Светланы Замараевой предоставлено Официальным сайтом Нижнего Тагила.
© TagilCity.ru по материалам
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