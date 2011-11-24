Справки на получение набора социальных услуг будут выдаваться в Нижнем Тагиле в декабре
24 ноября 2011, 14:00Общество
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Выдача справок на получение набора социальных услуг (НСУ) будет проводиться в декабря этого года работниками доставочных организаций и почтовых отделений вместе с пенсией и ЕДВ.
Те тагильчане, кто не сможет получить справки вместе с пенсией, могут обратиться за ее получением в январе 2012 года в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства.
Жители Нижнего Тагила, получающие пенсию через кредитные организации, либо которые впервые приобрели право на получение набора социальных услуг после 1 декабря текущего года, могут обратиться за справками о праве на НСУ в Пенсионный фонд РФ.
Управление Пенсионного фонда РФ напоминает, что набор социальных услуг включает в себя:
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