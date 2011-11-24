Справки на получение набора социальных услуг будут выдаваться в Нижнем Тагиле в декабре

Те тагильчане, кто не сможет получить справки вместе с пенсией, могут обратиться за ее получением в январе 2012 года в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства.

Жители Нижнего Тагила, получающие пенсию через кредитные организации, либо которые впервые приобрели право на получение набора социальных услуг после 1 декабря текущего года, могут обратиться за справками о праве на НСУ в Пенсионный фонд РФ.

Управление Пенсионного фонда РФ напоминает, что набор социальных услуг включает в себя: