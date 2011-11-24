В Сургуте напоминать о визите врачу будут SMS-ками

Данная услуга позволяет не только пациенту напомнить о предстоящем приеме к врачу, но и избавить от повторных звонков в лечебное учреждение для получения дополнительной информации. Это значительно разгружает телефон регистратуры и дает возможность другим пациентам дозвониться.

Для того чтобы пациент мог получить данную услугу, необходимо заполнить в регистратуре анкету, в которой указывается федеральный номер сотового телефона, и дать свое согласие на получение информации.