В Сургуте напоминать о визите врачу будут SMS-ками
24 ноября 2011, 15:40ОбществоВалерия Лошкарева
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В городской поликлинике № 1 Сургута появилась новая услуга sms-оповещения. Каждый пациент за день до назначенного приема получает сообщение, в котором будет содержаться информация о дате, времени приема, Ф.И.О. и должности специалиста, к которому он записан, а так же номер кабинета.
Данная услуга позволяет не только пациенту напомнить о предстоящем приеме к врачу, но и избавить от повторных звонков в лечебное учреждение для получения дополнительной информации. Это значительно разгружает телефон регистратуры и дает возможность другим пациентам дозвониться.
Для того чтобы пациент мог получить данную услугу, необходимо заполнить в регистратуре анкету, в которой указывается федеральный номер сотового телефона, и дать свое согласие на получение информации.
Пользователи данной услуги, по желанию, могут получать информацию о предстоящих акциях проходящих в лечебном учреждении и другую полезную информацию.
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