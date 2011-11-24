В зоопарке Екатеринбурга выберут «почетных матерей»

В их число, несомненно, входит старейшая кошка зоопарка — львица Симба. За свою долгую по кошачьим меркам жизнь с супругом Шерри она родила 37 львят. Сейчас ей уже 16 лет, для крупной кошки это уже довольно пожилой возраст. «Почетная мама» зоопарка объявляет для маленьких горожан конкурс на лучшую сказку о Симбе. Ребята могут сочинить и проиллюстрировать сказку, основываясь на реальных событиях жизни собственных мам, ведь иногда они так похожи на мам из природы. Письма до 30 ноября можно отправить по электронной почте – pr@ekazoo.ru или принести в зоопарк по адресу: улица Мамина-Сибиряка, 189. На проходной будет установлен специальный почтовый ящик. Всех участников конкурса ждут подарки от Екатеринбургского зоопарка, а победитель получит главный приз от портала «КультурМультур», где будут размещены литературные шедевры юных сочинителей.

Помимо львицы Симбы, ставшей гордостью зоопарка, своим потомством сотрудников радуют и другие животные. Так, в этом году в зоопарке мамами стали белая бенгальская тигрица Хинду, ягуар Сара, канадская пума Юта, молодая рысь Майя, черно-белая вари Рона, сурикаты Жасмин и Муза, камышовая кошка Кнопа. Примечательно, что в год кота, в зоопарке потомством обзавелись многие представители семейства кошачьих.

Есть ещё несколько замечательных матерей среди животных Екатеринбургского зоопарка, которые поддерживают подобным же образом высокий статус учреждения. К ним относятся белки Превоста, пятнистые генетты, большие оленьки, белоплечие капуцины, египетские цапли, фиолетовые турако. Ни в одном другом зоопарке России и ближнего зарубежья эти виды не размножаются.