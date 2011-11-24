Врача, признанного в смерти Майкла Джексона, хотят посадить с тюрьму на четыре года
Представители обвинения Дэвид Уолгрен и Дебора Брейзил просят для Конрада Мюррея, врача Майкла Джексона, четыре года лишения свободы за непреднамеренное убийство. Как сообщают Ведомости, в письменном ходатайстве, представленном в суд Лос-Анджелеса, говорится, что врач не проявил никаких угрызений совести из-за смерти своего знаменитого пациента и, наоборот, пытался свалить всю ответственность на других. Защита Мюррея настаивает, что он уже бесконечно наказывает себя и ему достаточно условного наказания. 7 ноября присяжные признали Мюррея виновным.
По версии обвинения, Мюррей дал музыканту, страдающему от бессонницы, дозу мощного болеутоляющего пропофола, разрешенного для использования только в операционных покоях. При этом врач, который работал с певцом неофициально, не учел возможных побочных эффектов и того, как пропофол будет взаимодействовать с другими лекарствами, которые Джексон уже принял. Также обвинение считает, что доктор оставил Джексона в спальне одного сразу после введения пропофола, хотя должен был за ним присматривать. По версии Мюррея, он единственный раз дал Джексону небольшую дозу пропофола как раз в день его смерти, а певец, оставшись один в комнате, добавил еще.
Майкла Джексона нашли мертвым 25 июня. Он умер в возрасте 50 лет, не дожив месяца до дня рождения и трех недель — до начала новой концертной программы. Причиной смерти музыканта считают смертельное сочетание дозы пропофола и снотворного.