Врача, признанного в смерти Майкла Джексона, хотят посадить с тюрьму на четыре года

По версии обвинения, Мюррей дал музыканту, страдающему от бессонницы, дозу мощного болеутоляющего пропофола, разрешенного для использования только в операционных покоях. При этом врач, который работал с певцом неофициально, не учел возможных побочных эффектов и того, как пропофол будет взаимодействовать с другими лекарствами, которые Джексон уже принял. Также обвинение считает, что доктор оставил Джексона в спальне одного сразу после введения пропофола, хотя должен был за ним присматривать. По версии Мюррея, он единственный раз дал Джексону небольшую дозу пропофола как раз в день его смерти, а певец, оставшись один в комнате, добавил еще.