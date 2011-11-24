Золотой марафон объявляется открытым!

Если ваша карта окажется юбилейной, то в подарок от банка вы получите серебряную или золотую монету. Насегодняшний день Банк24.ру выпустил более 188 000 карт, победителями акциями станут клиенты, чья карта окажется 190 000, 195 000 и 200 000.

Первыйсчастливчик определится уже очень скоро, так как на текущий момент в банке открыто 188 310 карт. Монеты из драгоценных металлов – это приятный подарок, который растет в цене, тем более что стоимость золотоймонеты из серии «Олимпийские игры» составляет 23 500 рублей. Так что если вы планировали оформить кредитку для покупки новогодних подарков или расчетную карту для поездки за рубеж в новогодние каникулы, то у васесть шанс проверить свою удачливость рассказала Ксения Власова, руководитель отдела развития розничного бизнеса Банка24.ру.

Предложениедействует только до 31 января 2012 года при оформлении дебетовых и кредитных карт в офисах Банка24.ру в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Челябинске. При этом стоит особо отметить, что шанс получить золотой илисеребряный подарок есть не только у тех клиентов, которые впервые пришли оформлять карту Банка24.ру, но и у тех, кто переоформляет прежнююкарту, срок действия которой закончился.

Пластиковая карта Visa или MasterCard Банка24.ру – это возможность снимать наличные в банкоматах по всему миру, расплачиваться в торговых сетях любой страны, атакже совершать денежные переводы и пополнять свой счет через банкоматыБанка24.ру. А кредитная карта банка – это еще и «запасной кошелек», который всегда под рукой. Воспользоваться кредитным лимитом можно в любой момент и в любой точке планеты. Кроме того, длинный льготный период по кредиткам Банка24.ру позволяет не платить проценты за пользование заемными деньгами до 50 дней.